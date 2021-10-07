Разработчики нашли способ заряжать гаджеты от батарей отопления

Новый прибор можно будет класть на батарею и от него заряжать телефоны, электронные часы и другие бытовые приборы.

Директор НТЦ "Нейропрогнозирование материалов и технологий электронной промышленности" СПбПУ Ольга Квашенкина сообщила о том, что исследовательская группа из политехнического университета разработала термоэлектрогенератор нового поколения, передает zakon.kz.

Как уточняется, разработка отличается компактностью и высоким КПД и в перспективе может позволить заряжать бытовые приборы от батарей центрального отопления.

Размеры прибора составляют всего пять на два миллиметра, как и все теплогенераторы, он перерабатывает тепловую энергию в электрическую. Правда, все электродинамические процессы происходят на квантовом уровне. Вначале ученые создали цифровую модель прибора, затем провели серию виртуальных испытаний, что позволило им быстрее разработать технологию по сборке реального генератора, - пишет rg.ru.

Ожидается, что разработка ученых из Политеха сможет с успехом применяться в промышленности, например, питать датчики турбинных двигателей. А в быту термоэлектрогенератор нового поколения сможет изменить представление о зарядке гаджетов. Так как тепловой энергии ему требуется совсем немного, то, полагают разработчики, прибор можно будет класть на батарею и от него заряжать телефоны, электронные часы и другие бытовые приборы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!