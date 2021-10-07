Землетрясение в Пакистане - Токаев выразил соболезнования

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Арифу Алви.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана, сообщает zakon.kz. По данным Акорды, глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Арифу Алви в связи с разрушительным землетрясением в провинции Белуджистан в юго-западной части страны, которое повлекло многочисленные жертвы.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия, – говорится в телеграмме.

В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Свыше 300 пострадали. Среди погибших – шестеро детей.

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