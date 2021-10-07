В массовой драке едва не погиб мужчина в Уральске

Пострадавший был доставлен в травмпункт.

Драка пьяных мужчин переросла в поножовщину в Уральске, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, в одном из кафе города между двумя посетителями возникла ссора. Вспыльчивые клиенты вышли на улицу для продолжения "разговора".

Стоит отметить, что сотрудники заведения сразу же вызвали полицию.

По прибытию оперативной группы на месте был задержан 45-летний гражданин, который в ходе драки успел нанести удар ножом в область грудной клетки 37-летнего мужчины. Пострадавший был доставлен в травмпункт ОМКБ. В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 106 части 1 (Нанесение телесных повреждений), - сообщил официальный представитель ДП области Болатбек Бельгибеков.

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