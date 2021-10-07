Казанскому стрелку продлили арест

Арест продлится до 11 января 2022 года.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани, передает zakon.kz.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева, - приводит rt.ru слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Парень арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы. После трагедии у стрелка появились фан-группы.

Экспертиза признала Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения преступления.

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