Краснокнижный лебедь остановился во дворе дома в Павлодаре и не смог взлететь

Птица оказалась ранена.

Самку краснокнижного лебедя-кликуна поместили на лыжную базу в селе Павлодарское, передает zakon.kz.

Как рассказали в Павлодарском учреждении по охране лесов и животного мира, во двор частного дома в Павлодаре прилетели четыре лебедя.

Пернатые залетели во двор частного дома на Радиозаводе. Затем трое взлетели, а один остался во дворе. О необычном госте лесникам сообщила хозяйка дома. Мы показали его специалистам ветклиники. Они обнаружили небольшую рану на левом крыле. Угрозы жизни нет, – рассказал Pavlodarnews.kz руководитель ведомства Аждар Жусупов.

При осмотре в ветклинике также выяснилось, что это самка лебедя-кликуна. Ветеринары даже имя ей дали – Зинаида.

По словам Жусупова, лебедя Зину на несколько дней подселят на лыжной базе села Павлодарское к другому лебедю и понаблюдают за ним. А затем выпустят на водоемы, где плавают лебеди.

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