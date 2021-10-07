Благодаря Елбасы в мире создана новая платформа межрелигиозного сотрудничества - эксперты

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года.

В столице Казахстана прошло XIX заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В его работе приняли участие делегаты из 20 стран, сообщает zakon.kz.

Заседание Секретариата Съезда - совещательный орган, его участниками являются руководители международных религиозных объединений и организаций из 20 стран - России, Англии, Ватикана, Египта, Саудовской Аравии и других государств. В этот раз они обсудили подготовку к очередному Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий – уникальное явление в международной повестке и реальный инструмент глобального межрелигиозного диалога, отметил председатель Сената Парламента Республики Казахстан – руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев.

- В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости Казахстана. За этот период нам удалось создать собственную модель мира, общенационального единства, и межконфессионального согласия, - подчеркнул Маулен Ашимбаев. - Эта модель, сформированная Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, показала свою эффективность и жизнеспособность.

Сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Поэтому проведение секретариата и съезда это для нас не имиджевое мероприятие, а органичная и неотъемлемая составляющая модели развития Казахстана.

Руководитель Секретариата Съезда подчеркнул, что сформированная собственная модель мира и общенационального диалога основана на принципах единства в многообразии, и совместной ответственности за будущее страны, уважения и обеспечения прав граждан, независимо от этнической и религиозной принадлежности.

Также Маулен Ашимбаев отметил, что нынешний Секретариат проходит в непростых условиях – наряду с пандемией короновируса в последние годы обострились и другие глобальные проблемы современного мира. В их числе – усиление международной напряженности, вызванное геополитическими и геоэкономическими факторами, слом системы глобальной безопасности, а также усиление гонки вооружений и проблемы глобальной экологической повестки.

- В этих условиях ключевой задачей духовных лидеров, на наш взгляд, является формирование правильной системы ценностей и объединение людей вокруг идей мира, нравственных ценностей,общественного согласия и взаимной поддержки друг друга, - сказал Маулен Ашимбаев. - Именно на эту цель работает Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В своих выступлениях религиозные лидеры отметили высокую значимость проводимой Казахстаном работы по налаживанию межрелигиозного и межконфессионального диалога не только внутри страны, но и на международном уровне.

Высокий Представитель Альянса Цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос подчеркнул важность Съезда с точки зрения обсуждения роли религии в обществе и взаимодействия в международном уровне для построения устойчивого и безопасного мира.

- Эта уникальная платформа дает хорошую возможность для политиков, религиозных лидеров, международных, региональных организаций и всех заинтересованных сторон коллективно обсудить проблемы межрелигиозного диалога и устойчивого развития в более поляризованном мире, - считает Мигель Анхель Моратинос. - Альянс Цивилизаций ООН будет активно вовлечен в работу VII Съезда.

Говоря о роли религиозных лидеров в возрождении моральных и духовных ценностей, Генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд отметил: "Это собрание подтверждает реальную роль религиозных лидеров и она не второстепенная, а основная роль, которую выполняют они для того, чтобы человек вернулся к своим моральным и духовным истокам".

Также высокий гость подчеркнул, что сегодня материальный и технологический прогресс позволяет обеспечить благосостояние людей, но в то же время наблюдается кризис духовных ценностей и правильных духовных постулатов. По его мнению, религиозные лидеры должны выявлять такие проблемы и показывать пути их решения. Духовный кризис привел к распространению невежества в обществе. Последний кризис, которые сегодня охватил мир, выявил ряд проблем, которые противоречат человеческим принципам и законам, поделился своим мнением Мухаммед Аль-Назир Аяд.

Участники заседания также говорили о глобальной угрозе пандемии и о том, как религия может помочь в стабилизации обстановки. А также об отношении религии к вакцинации и как локдаун и всемирные ограничения повлияли на нашу с вами жизнь и общемировой уклад.

- В своих выступлениях на VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2018 года в Астане, а также в принятых Съездом документах мы подчеркнули и подробно осветили особую роль религий в достижении мира и безопасности, взаимопонимания и солидарности между людьми в условиях изменяющегося мира, - отметил в своем выступлении председатель Управления Мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде. - В то время мы еще не знали, с какими бедствиями нам предстоит столкнуться в ближайшем будущем. Мы не могли представить, что к глобальным угрозам и опасностям, проблемам изменения климата, прибавится новое бедствие - COVID-19. Подготовка к VII Конгрессу проходит именно в такое сложное время, когда весь мир, в том числе и религиозная сфера, вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни, а сотрудничество между государством и религией приобретает особую актуальность в деле преодоления угроз, вызовов и проблем и их последствий.

Глава делегации Кавказа особо подчеркнул, что выдвинутая 18 лет назад лидером казахского народа, влиятельным мировым политиком, видным государственным деятелем тюркского мира и Центральной Азии, Первым Президентом Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым инициатива по продвижению принципов и практики диалога между религиями и цивилизациями, продолжает сохранять свою значимость, а последовательность и продуктивность этой идеи доказана временем.

- Сегодня мы можем с уверенностью подтвердить, что благодаря мудрому подходу и усилиям Елбасы, в современном мире создана новая платформа межрелигиозного сотрудничества, - подчеркнул высокий гость.

Также он отметил усилия Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "по успешному продолжению политического пути, обеспечивающему казахской государственности прогресс и процветание, преемственность по продвижению ценных идей в сфере межрелигиозного диалога и сотрудничества, в частности, в рамках Съездов лидеров мировых и традиционных религий".

- К сожалению, в мире наблюдается рост таких идеологических и практических угроз, как ксенофобия, исламофобия, христианофобия и антисемитизм, которые являются серьезным препятствием международной стабильности и безопасности, - сказал шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде. - Сегодня призывы к ненависти, провоцирующие агрессию, насилие и дискриминацию, превратились в реальную политическую и социальную угрозу. В результате идеологического воздействия таких призывов нарушается стабильность в различных регионах, что приводит к расколу и конфликтам между людьми, военным преступлениям, геноциду.

Долг каждого политического и религиозного лидера пресекать подобные выступления под предлогом свободы слова и демократии, разжигающие ненависть и конфронтацию. Уверен, что мы, проявив в очередной раз солидарность на VII Съезде и его итоговых документах, выступим с осуждением всех форм ксенофобии, любых актов экстремизма против верующих в местах поклонений, возвысим голос протеста против оскорблений религиозных символов и святынь.

Участники заседания выразили готовность поддержать все инициативы Секретариата во имя на достижения мира и безопасности во всем мире и внести практический вклад в его деятельность в этом направлении.

По итогам заседания Секретариата были определены место и дата проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в городе Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года.

Данный религиозный форум планируется посвятить роли лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

В завершение Маулен Ашимбаев отметил, что данная встреча еще раз продемонстрировала общее стремление представителей различных культур и религий к сотрудничеству и мирному сосуществованию и выразил твердую уверенность, что традиции Съезда лидеров мировых и традиционных религий будут служить надежной основой для дальнейшей его успешной работы.

Торгын Нурсеитова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!