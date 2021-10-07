Европейцы стали меньше ходить в парикмахерские и рестораны

Исследователи отмечают, что сокращение расходов домохозяйств может негативно сказаться на экономике.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал отчет, согласно которому локдауны из-за вспышек коронавируса сильно поменяли привычки европейских потребителей, передает zakon.kz.

Основной причиной сокращения потребления стал риск заразиться коронавирусом. Согласно докладу, многие респонденты не возвращаются к привычным тратам даже после снятия ограничений. Существенная доля потребителей из пяти крупнейших экономик мира во время первого карантина поняли, что не скучают по определенным продуктам или услугам. Исследователи утверждают, что такое поведение свидетельствует о возможных необратимых изменениях в потребительском спросе, - пишет lenta.ru.

Наиболее заметные изменения произошли в сфере услуг и гостиничного дела. Например, 23% французских семей заявили, что не скучают по походам в парикмахерскую, а 21% жителей Германии отвыкли обедать вне дома. 23% европейцев заявили, что после локдаунов вряд ли поедут за границу по личным причинам, а 32% станут путешествовать реже, чем до пандемии. 54% респондентов признали, что стали реже ходить в рестораны после пандемии.

Исследователи отмечают, что долгосрочные изменения в поведении потребителей могут усугубить проблемы корпоративного сектора, поскольку компании столкнутся с устойчивым падением доходов. В конечном итоге сокращение расходов домохозяйств может негативно сказаться на экономике.

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