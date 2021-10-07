"Кайрат" стал шестикратным обладателем Суперкубка Казахстана

Атырауцы ничего не смогли противопоставить алматинскому клубу.

В Нур-Султане состоялся матч за Суперкубок страны между алматинским "Кайратом" и "Атырау", передает zakon.kz.

Большинство кайратовцев только что вернулись с мирового первенства. И все же у них оказалось достаточно сил, чтобы выиграть первый трофей нового сезона. Атырауцы ничего не смогли противопоставить алматинскому клубу, и признали свое поражение со счетом – 2:5.

"Кайрат" стал владельцем данного трофея в шестой раз.

Куандык Шынасилов

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