"Кайрат" стал шестикратным обладателем Суперкубка Казахстана

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Атырауцы ничего не смогли противопоставить алматинскому клубу.
В Нур-Султане состоялся матч за Суперкубок страны между алматинским "Кайратом" и "Атырау", передает zakon.kz.
Большинство кайратовцев только что вернулись с мирового первенства. И все же у них оказалось достаточно сил, чтобы выиграть первый трофей нового сезона. Атырауцы ничего не смогли противопоставить алматинскому клубу, и признали свое поражение со счетом – 2:5.
"Кайрат" стал владельцем данного трофея в шестой раз.
Куандык Шынасилов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!