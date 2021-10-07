Казахстан разгромил Тайпей на отборочном хоккейном турнире

Казахстан готовится ко второй встрече, которая пройдет 9 октября с Испанией.

В Италии стартовал предолимпийский отборочный турнир по хоккею среди женщин, передает zakon.kz.

За путевку на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине начали борьбу четыре женские сборные, в числе которых и казахстанская дружина. В первом матче данных квалификационных игр сборная Казахстана разгромила представителей китайского Тайпея – 7:1. Преимущество отечественных хоккеистов было настолько подавляющим, что в первом периоде китаянки ни разу не ударили по воротам казахстанской команды.

Шквал атак казахстанских игроков обернулся шайбой только к 11-й минуте первого периода, отличилась Татьяна Королева – 1:0. А через пять минут счет удвоила Брианна Бэрндсен.

В оставшихся периодах казахстанки забросили еще пять шайб на любой вкус. На это соперницы ответили только одной. В итоге – 7:1, и Казахстан готовится ко второй встрече, которая пройдет 9 октября с Испанией. Куандык Шынасилов

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