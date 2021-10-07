Жительница Актау обвинила медиков в том, что они ввели просроченный препарат ее дочери

После укола у малышки поднялась температура и начались судороги.

Двухлетняя девочка с января находится под присмотром врачей. Медики не могли определить причину ее судорог и необъяснимое повышение температуры до 38 градусов, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как пишет телеканал, точный диагноз малышке поставили лишь во время третьей госпитализации в сентябре, когда пригласили специалистов частной лаборатории. Результат исследований - цитамегаловирус. Дорогостоящий препарат от этого заболевания родителям малышки пришлось покупать самостоятельно, а медсестрам - лишь четко соблюдать инструкцию. Но одна из сотрудниц вколола девочке просроченное лекарство, уверена мама маленькой пациентки.

Этот препарат действует только 24 часа. То есть ребенок за 24 часа должен два раза принимать. Вот в два часа открыли, значит, в два часа ночи должны дать, на следующий день должны выбросить, вот второго числа, а они вчера, третьего числа, обратно использовали, то есть срок годности уже ушел, - рассказала жительница Актау Жулдыз Тадженова.

После введения уже негодного препарата, по словам Тадженовой, состояние ее дочери резко ухудшилось. За сутки температура тела ребенка несколько раз поднималась до 39 градусов. В больнице искать отговорки не стали. Медик признала свою вину. Извинения медработника приняли и в Управлении здравоохранения области. Медсестре объявили выговор, родителей же успокаивают: главное, что ребенок стабилен.

Пока выговор, потому что у нее первый раз такая ситуация. Сейчас медсестра призналась, извинения просили у отца. Будет температура, потому что температура сама по себе цитомегалавирусная инфекция, она такая, волнообразное течение несет, даже может быть стойкая температура. Сама по себе инфекция такая, - заявила заместитель директора по лечебно-профилактической работе Мангистауской детской больницы Гульжан Ермекбаева.

Но наказание в виде выговора мать пострадавшей девочки не устраивает. Она намерена добиться увольнения медработника и квоты в Национальный центр материнства и детства в столице для оказания качественной медпомощи ребенку.

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