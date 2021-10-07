19 японцев получили травмы во время землетрясения близ Токио

Трое из них пострадали при сходе с рельсов нескольких вагонов поезда.

19 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трое из них пострадали при сходе с рельсов нескольких вагонов поезда в Токио. Остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км. Магнитуда землетрясения - 6,1.

Угроза цунами не объявлялась.

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