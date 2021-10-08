Илон Маск хочет создать сверхзвуковой электрический самолет

Маск хочет сконструировать самолет на электродвигателе, способный преодолевать скорость звука.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хочет сконструировать самолет на электродвигателе, способный преодолевать скорость звука, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сам предприниматель сообщил в своем Twitter-аккаунте. По задумке бизнесмена, летательный аппарат должен обладать двигателями для вертикального взлета и посадки.

Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется, — признался предприниматель в Twitter.

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