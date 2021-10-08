Генсек НАТО: Восемь членов российской миссии были сотрудниками разведки РФ

Россия наращивает "злонамеренную активность", поэтому НАТО необходимо действовать, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

НАТО попросила покинуть представительство РФ восемь дипломатов, которых подозревают в работе на российские спецслужбы, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Отношения НАТО и России находятся в самой низкой точке со времен холодной войны. Мы наблюдаем рост злонамеренной активности России, по крайней мере, в Европе, поэтому нам необходимо действовать, – заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя принятое накануне решение Североатлантического альянса лишить аккредитации часть сотрудников российской миссии.

В среду стало известно, что в НАТО решили вдвое сократить число сотрудников российской миссии при альянсе: из 20 сотрудников постпредства РФ будут высланы 8 человек, еще две позиции упразднят. По утверждению британских СМИ, российских дипломатов обвиняют в шпионаже и причастности к убийствам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы больше нет иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО.

Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью, – сказал он, высказав мнение, что реальные действия НАТО противоречат его же собственным заявлениям.

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