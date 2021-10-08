Лига наций УЕФА-2021: В финале встретятся Испания и Франция

На стадионе "Ювентуса" прошел второй полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции.

7 октября на стадионе туринского "Ювентуса" прошел второй полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции в рамках игр Лиги наций УЕФА, передает zakon.kz.

Лучшая команда мира по рейтингу ФИФА – сборная Бельгии – уже в первом тайме уверенно ввела в счете 2:0. Янник Феррейра Карраско и Ромелу Лукаку стали авторами голов. Вторая половина игры полностью осталась за действующими чемпионами мира, французы доказали, что не зря носят титул лучшей команды планеты.

Главные ее звезды сказали свое веское слово. Сначала Карим Бензема, затем Килиан Мбаппе сравняли счет в этом противостоянии. После этого Тео Эрнандес на последней минуте матча забил решающий гол за французов, установив окончательный счет в матче. 3:2 – в пользу команды Франции, теперь она сыграет в финале с Испанией.

Куандык Шынасилов

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