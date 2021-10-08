Казахстанская теннисистка вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой победили в трех сетах австралийский дуэт.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе (США), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Елена Рыбакина (21-е место в рейтинге WTA в парном разряде) в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой (95-е) победили в трех сетах австралийский дуэт Анастасия Родионова (349-е) / Арина Родионова (69-е). Матч закончился победой Рыбакиной и Кудерметовой — 6:3, 3:6, 10:6.

Что касается выступления Елены Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде (16-е место), то она стартует со второго раунда и встретится с еще одной представительницей Казахстана, Юлией Путинцевой (43-е).

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