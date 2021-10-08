Коронавирус в Казахстане: число заболевших превысило 900 тысяч

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 октября 2021 года. Количество заражений в стране вновь снизилось. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 170 новых случаев заражений, меньше, чем днем ранее. Меньше всего зараженных в Мангистауской области (+12) и Атырауской области (+35), сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 900 121 случай.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 841 255 человек.
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