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Коронавирус в Казахстане: число заболевших превысило 900 тысяч

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 8 октября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 октября 2021 года. Количество заражений в стране вновь снизилось. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 170 новых случаев заражений, меньше, чем днем ранее. Меньше всего зараженных в Мангистауской области (+12) и Атырауской области (+35), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 297,
  • в городе Алматы – 412,
  • в городе Шымкент – 55,
  • в Акмолинской области – 43,
  • в Актюбинской области – 51,
  • в Алматинской области – 174,
  • в Атырауской области – 35,
  • в ВКО – 125,
  • в Жамбылской области – 41,
  • в ЗКО – 53,
  • в Карагандинской области – 157,
  • в Костанайской области – 96,
  • в Кызылординской области – 36,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 153,
  • в СКО – 118,
  • в Туркестанской области – 38.

Всего в стране подтверждено 900 121 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 636,
  • в городе Алматы - 566,
  • в городе Шымкент - 56,
  • в Акмолинской области - 128,
  • в Актюбинской области - 221,
  • в Алматинской области - 194,
  • в Атырауской области - 25,
  • в ВКО - 201,
  • в Жамбылской области - 87,
  • в ЗКО - 105,
  • в Карагандинской области - 140,
  • в Костанайской области - 183,
  • в Кызылординской области – 40,
  • в Мангистауской области - 11,
  • в Павлодарской области - 85,
  • в СКО - 94,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 841 255 человек.

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