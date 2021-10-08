COVID-19 в Казахстане: "красная" зона пополнилась еще одним регионом

Приложение zakon.kz
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Атырауская область, напротив, вернулась в "зеленую" зону.
Акмолинская область перешла из "желтой" в "красную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, а Атырауская область вернулась из "желтой" в "зеленую" зону, сообщает zakon.kz.
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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 октября:
30 сентября Акмолинская область перешла из "красной" в "желтую" зону.
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