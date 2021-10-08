Минздрав утвердил обязательность вакцинации при допуске на работу

Невакцинированным сотрудникам придется сдавать ПЦР-тест каждую неделю.

Приказом министра здравоохранения РК от 30 сентября 2021 года внесены дополнения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине", сообщает zakon.kz.

В частности, пункт 49, в котором говорится о мерах для недопущения распространения COVID-19 в местностях или объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, дополнен подпунктом: допуск на работу в очном режиме для работников организаций, получивших вакцинацию против COVID-19 в организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан, главными государственными санитарными врачами на соответствующей административно-территориальной единице.

Кроме того, указано, что допуск на работу в очном режиме невакцинированных против COVID-19 работников в организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан, главными государственными санитарными врачами на соответствующей административно-территориальной единице при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней), медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2021 года.

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