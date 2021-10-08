Ученые оценили влияние COVID-19 на новорожденных

Коронавирусная инфекция, перенесенная матерями, меняет иммунную систему новорожденного.

Ученые из Великобритании выяснили, что COVID-19 у матери меняет иммунную систему новорожденного, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что перенесенная матерью коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему новорожденного.

В результате оценки здоровья новорожденных, у 30 матерей, болеющих (чей ПЦР-тест был проведен не позднее, чем за две недели до родов) или уже перенесших COVID-19 выяснилось, что у детей первой группы содержание естественных киллеров и некоторых типов Т-клеток было выше. Уровень цитокинов плазмы – небольших информационных молекул – был повышен у новорожденных из обеих групп, что, по мнению исследователей, говорит о том, что инфекция у матери влияет на изменение иммунной системы новорожденного, – рассказали о своих наблюдениях ученые в журнале Nature Immunology.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона выяснили, что матери обеспечивают своим детям пассивный иммунитет, передавая через плаценту антитела против SARS-CoV-2. Особенно это было заметно у тех женщин, кто перенес COVID-19 на ранних стадиях беременности. Исследователи планируют выяснить, передается ли от матери к ребенку и сам вирус.

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