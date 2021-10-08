Узбекистан, Россия и Украина опередили Казахстан в рейтинге самых безопасных стран

Расчет индекса безопасности основывается на опросах Numbeo, и показывает, насколько низок или высок в стране уровень преступности.

Опубликован рейтинг самых безопасных стран от Numbeo по итогам первого полугодия 2021 года, в котором Казахстан занял лишь 98-е место из 137, передает zakon.kz.

Чем выше индекс страны в данном рейтинге, тем более безопасной считается она.

Как пишет finprom.kz, индекс Казахстана составил 46,23.

Расчет индекса безопасности основывается на опросах Numbeo, и показывает, насколько низок или высок в стране уровень преступности. При индексе ниже 20 уровень безопасности в стране считается очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - средним, от 60 до 80 - высоким, выше 80 - очень высоким.

Среди стран СНГ Казахстан опередили: Армения (10-е место), Азербайджан (34-е), Узбекистан (37-е), Россия (52-е), Молдова (76-е), Украина (81-е). Позиции Кыргызстана (107-е) и Беларуси (114-е) хуже, чем РК.

Рейтинг возглавляет Катар, следом за ним расположились ОАЭ (2-е место), Тайвань (3-е), Остров Мэн (4-е), Оман (5-е), Швейцария (6-е), Гонконг (7-е), Япония (8-е), Словения (9-е) и десятку замыкает Армения. На последнем - 137-м месте расположилась Венесуэла.

В Казахстане за январь-август текущего года зарегистрировано 113,5 тыс. уголовных правонарушений - практически столько же, сколько и годом ранее.

Больше всего случаев зарегистрировали в Алматы: 18,1 тыс. правонарушений (-7,2% за год). В тройке антилидеров также оказался Нур-Султан (11,6 тыс. правонарушений, +33,7%) и Алматинская область (10,8 тыс. правонарушений, +4,7%). Меньше всего случаев зафиксировано в Кызылординской области: всего 2,6 тыс., минус 9,5%.

Как отмечается, основная часть зарегистрированных уголовных правонарушений - средней степени тяжести (50,8 тыс. случаев). 16,7 тыс. случаев отнесли к правонарушениям небольшой степени тяжести. Еще 27,3 тыс. правонарушений относились к тяжким и 1,6 тыс. - к особо тяжким.

Чаще всего в стране регистрируют правонарушения по таким статьям как кража (38,7 тыс. случаев), мошенничество (29 тыс. случаев), мелкое хищение (7,8 тыс. случаев), незаконное обращение с наркотическими средствами и психотропными веществами без цели сбыта (4 тыс. случаев) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (2,3 тыс. случаев).

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