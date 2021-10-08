Мальчики или девочки - кто больше подвержен осложнениям после COVID-19

На сегодня в США подростки от 16 и граждане до 25 лет могут прививаться только вакциной Pfizer - эксперт из США.

Дети подвержены более низкому риску тяжелого заболевания по сравнению с женщинами, но у них есть более высокий риск тяжелого мультисистемного воспалительного синдрома. Об этом сообщил на конгрессе инфекционистов региональный директор по Центральной Азии в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Дэниел Сингер, передает корреспондент zakon.kz.

Коронавирусом среди беременных наиболее часто заражаются те, у кого третий триместр. 97% госпитализированных беременных не были вакцинированы. Риск инфекции для беременных выше, чем у не беременных. Даже если они здоровы, то у них, соответственно, в два раза выше риск попадания в реанимацию, попадания под ИВЛ. Этот риск еще выше в плане осложнений не только для беременных, но и для ребенка, а также есть опасность выкидыша, - сказал Сингер, выступая на II Казахстанском конгрессе инфекционистов.

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Этот синдром может начаться через несколько недель после заражения ребенка инфекцией. Обычные симптомы - это лихорадка, боли в животе, рвота, диарея, кожная сыпь и в тяжелых случаях - низкое давление и общий шок. У некоторых пациентов начинается миокардит. В августе 2021 года у нас был 4661 случай среди детей, 41 - скончались, средний возраст был девять лет. Больше случаев, или 60%, было у мальчиков, - отметил региональный директор.

В вопросе эффективности вакцин эксперт добавил, что для беременных вакцины очень эффективны и помогают снизить риск заражения на 78%.

Что касается детей, то на сегодня, согласно его данным, в США подростки от 16 и граждане до 25 лет могут прививаться только вакциной Pfizer.

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Пока дети младше не подвержены вакцинации, но думаем, через несколько месяцев это поменяется, потому что все больше данных в США в пользу того, чтобы вакцинировать детей в возрасте с пяти лет. Есть редкое осложнение, которое может быть в результате вакцинации, - были обнаружены случаи миокардита у подростков и молодых людей, которых вакцинировали Pfizer. Но происходит это очень редко - на 1 млн один случай. Такие факты были в большинстве случаев у подростков мужского пола и молодых людей в возрасте 16 лет. В большинстве случаях пациенты, обратившиеся за помощью, хорошо реагировали на лекарства, отдых и восстанавливались, - объяснил Дэниел Сингер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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