Несколько дней тушат пожар на границе Казахстана и России

В данный момент проводятся работы по тушению возгорания камыша.

На границе Казахстана и России несколько дней горит камыш, сообщает zakon.kz.

С 5 октября на побережье Каспийского моря горит камыш. До очага возгорания камыша от районного центра приблизительно 50-60 километров. В связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря наземный подъезд техники для тушения камыша отсутствует. Из-за порывов ветра с юга на запад дым распространяется на соседнюю Астраханскую область Российской Федерации.

7 октября в 10:30 был направлен вертолет МИ-8 (АМТ) ЗРФ РГП "Казавиаспас" с водосливным устройством ВСУ-5, в составе 5 человек экипажа и 16 сотрудников ДЧС с пожарно-техническим вооружением.

В результате облета Каспийского побережья были обнаружены два фронтальных очага, один из которых расположен на границе Исатайского и Курмангазинского районов и второй очаг – в районе Тенизского сельского округа. Проведено десантирование личного состава в сторону Макашского сельского округа на побережье Каспийского моря, - сообщили в ДЧС Атырауской области.

В данный момент проводятся работы по тушению возгорания камыша.

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