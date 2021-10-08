Ситуация некрасивая - акимат прокомментировал видео с извинениями пенсионерки

Приложение zakon.kz
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За два дня в районе выпало более 1,5 месячной нормы осадков.
Павлодарскую область замело снегом, сообщает zakon.kz.
Жители активно стали распространять фото и видео снежных сугробов.
Однако за одно видео пенсионерке в Баянаульском районе в селе Егиндибулак пришлось извиняться на камеру.
В свою очередь, аким Баянаульского района Каримов Канат отметил, что это "некрасивая ситуация".
По его словам, за два дня в районе выпало более 1,5 месячной нормы осадков. В районе объявили чрезвычайную ситуацию.
Было дано поручение акимам сельских округов следить за ситуацией. К сожалению, один из них сработал не так, как нужно. Я уже попросил извинения у бабушки, переговорил с ее мужем, - уточнил Каримов.
Также последствия бурана опубликовал фотограф из села Каражар.
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