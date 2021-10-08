После подорожания доллар снова упал

Доллар подешевел на 1,17 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,68 тенге, снизившись сразу на 1,17 тенге, передает zakon.kz.

Еще более существенно снизился курс евро.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,5-425,9 тенге, евро – 490,5-492,5 тенге, рос. рубль - 5,90-5,05 тенге.

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 8 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,34%, составив $79,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре увеличились на 1,18% — до $82,92 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!