Внесены изменения в расчет среднегодовой численности работников и дохода предпринимателей

Ранее предприниматели руководствовались другой статьей.

Постановлением Правительства РК от 5 октября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства, сообщает zakon.kz.

В частности внесены изменения в пункт 8.

Теперь в нем говорится, что в среднегодовой доход субъектов предпринимательства включаются все виды доходов субъектов предпринимательства, предусмотренных статьей 226 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), а также доходы субъектов предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента, упрощенной декларации или с использованием специального мобильного приложения.

Согласно указанной статье в совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика без включения в них суммы налога на добавленную стоимость и акциза:

доход от реализации;

доход страховой, перестраховочной организации по договорам страхования, перестрахования;

доход от прироста стоимости;

доход по производным финансовым инструментам;

доход от списания обязательств;

доход по сомнительным обязательствам;

доход от снижения размеров провизии (резервов), созданных налогоплательщиком, имеющим право на вычет провизии (резервов);

доход от уступки права требования;

доход от выбытия фиксированных активов;

доход от корректировки расходов на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов, а также других расходов недропользователей;

доход от превышения суммы отчислений в фонд ликвидации последствий разработки месторождений над суммой фактических расходов по ликвидации последствий разработки месторождений;

доход от осуществления совместной деятельности;

присужденные или признанные должником неустойки (штрафы, пени), кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты;

полученные компенсации по ранее произведенным вычетам;

доход в виде безвозмездно полученного имущества;

дивиденды;

вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату;

превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы;

выигрыши;

доход, полученный при эксплуатации объектов социальной сферы;

доход от продажи предприятия как имущественного комплекса;

доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском банке;

чистый доход от доверительного управления имуществом, полученный (подлежащий получению) учредителем доверительного управления;

доход государственного предприятия, возникающий в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в связи с амортизацией основных средств, закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за таким предприятием;

другие доходы.

Ранее предприниматели должны были руководствоваться статьей 85 Налогового кодекса.

Также изменения затронули постановление правительства от 24 апреля 2008 года "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан".

Так, определяется:

порядок использования специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специальных налоговых режимов;

формы налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента, упрощенной декларации или с использованием специального мобильного приложения.

Кроме того, появился подпункт о согласовании с Национальным банком порядка взаимодействия уполномоченных банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, операторов электронных площадок с налоговыми органами для целей передачи сведений по операциям в специальное мобильное приложение.

Также появились дополнения о разработке формы налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента, упрощенной декларации или с использованием специального мобильного приложения; разработке порядка взаимодействия уполномоченных банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, операторов электронных площадок с налоговыми органами для целей передачи сведений по операциям в специальное мобильное приложение.

Изменения вводятся в действие с 1 января 2022 года.

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