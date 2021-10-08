Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear

Freedom Finance Europe Ltd. продолжает укреплять и расширять свои позиции в Европе.

Дочерняя компания Freedom Holding Corp., ведущая свою деятельность в Европе, Freedom Finance Europe Ltd. в октябре получила одобрение заявки на прямое членство от приемной комиссии Euroclear Bank.

Теперь клиенты компании смогут пользоваться первоклассной биржевой инфраструктурой в ведущем международном центральном депозитарии ценных бумаг.

Получение прямого членства в Euroclear стало для всего холдинга еще одним важнейшим достижением и новой ступенью на пути к расширению и развитию. Процедуры заняли порядка девяти месяцев, однако мы теперь являемся на Кипре единственной компанией из небанковского сектора, получившей прямое членство в Euroclear. Для клиентов компании это является еще одной гарантией надежности и доверия, - отметил Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp.

Напомним, в августе рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Freedom Finance Europe Ltd. рейтинг эмитента долгосрочных обязательств уровня "B".

Прогноз по компании "Стабильный". Одновременно с этим компании присвоен кредитный рейтинг эмитента краткосрочных обязательств также на уровне "B".

За последний год компания Freedom Finance Europe Ltd. продолжает укреплять и расширять свои позиции в Европе. По последним данным, компания обслуживает более 70 тысяч клиентских счетов, большая часть из которых принадлежит гражданам стран Евросоюза. Для удобства клиентов все сервисы и платформы компании локализованы на 25 европейских языков.

Кроме того, в дополнение к открытому в 2019 году офису в Германии в текущем году открылся представительский офис в Греции. В планах – обеспечить физическое присутствие компании и в других странах ЕС.

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