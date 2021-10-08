Осужденный в мае за взятку экс-аким Аягоза вышел на свободу

В Восточно-Казахстанском областном суде подтвердили, что бывший аким Аягоза Куаныш Азыханов вышел на свободу.

Бывший аким Аягоза Куаныш Азыханов вышел на свободу, передает zakon.kz.

Об этом сообщил адвокат Бауыржан Азанов.

Мой подзащитный Куаныш Азыханов только что освобожден из-под стражи в зале суда, - написал он на своей странице в Facebook.

В Восточно-Казахстанском областном суде информацию подтвердили. Материал по ходатайству о замене не отбытой части наказания на штраф Куаныша Азыханова рассмотрен судом №2 Семея.

Что установлено судом

Осужденный обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания на штраф, указывая, что он отбыл установленную законом часть срока наказания (1/3). За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил по приговору суда, гражданского иска не имеет, был переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем он не нуждается в полном отбытии наказания. пресс-служба суда №2 Семея

Позиция сторон

В суде сообщили, что Азыханов просил удовлетворить его ходатайство о замене лишения свободы на штраф.

Адвокат осужденного, защитник поддержали ходатайство осужденного. Представитель учреждение также поддержал ходатайство осужденного. Прокурор просил удовлетворить ходатайство осужденного. пресс-служба суда №2 Семея

Мотивы и решение суда в части наказания

Суд, исследовав материалы дела, исследовав личное дело осужденного, выслушав доклад представителя исправительного учреждения, объяснения осужденного, выступление адвоката и защитника, прокурора, суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство осужденного по следующим основаниям. Осужденный исправился, имеет поощрения, взысканий нет, процессуальные издержки оплачены, а также имеет заболевания, указанные в медицинских документах, положительно характеризуется администрацией учреждения и психологом. На основании вышеизложенного, суд удовлетворил ходатайство осужденного. пресс-служба суда №2 Семея

Судебный акт не вступил в законную силу.

В мае 2021 года Куаныш Азыханов был осужден за получение взятки (ст. 366 ч. 2 УК РК) к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

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