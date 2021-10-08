"Алтай" получил место на клубном Чемпионате мира

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Соревнования пройдут в Турции.
7 октября казахстанская волейбольная дружина "Алтай" впервые в своей истории выиграла клубный Чемпионат Азии, передает zakon.kz.
Помимо золотых медалей клубного первенства, волейболистки из Усть-Каменогорска получили право представлять Казахстан и Азиатский регион на Чемпионате мира среди клубов под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).
Эти соревнования пройдут в Анкаре (Турция) с 15 по 19 декабря 2021 года.
Куандык Шынасилов
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