Полицейский спас пеликана от бродячих собак в ВКО

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За состояние найденного краснокнижного пеликана можно не волноваться, говорят специалисты.
Жители села Белоусовка Восточно-Казахстанской области спасли краснокнижного пеликана, передает zakon.kz.
В полицию поступило сообщение от жителей Белоусовки, которые на сельской улице обнаружили необычного "гостя". Они рассказали, что пеликан уже некоторое время, не шевелясь, сидит на жилой улице и, скорее всего, нуждается в помощи специалиста.
Приняв сигнал, полицейские поспешили по указанному адресу.
Прибыв на место, участковый инспектор - старший лейтенант полиции Муратулы Еркебулан осмотрел птицу и принял решение вызвать специалистов из ветеринарной клиники Усть-Каменогорска. Дожидаясь приезда врачей, полицейский защищал раненую птицу от нападок голодных бродячих собак, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.
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