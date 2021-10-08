50 суток ареста предлагают ввести за жестокое обращение с животными в РК

Кроме того, увеличат сумму штрафа.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова озвучила меры, которые предлагается применять в Казахстане за жестокое обращение или убийство животных, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в СЦК она напомнила, что в действующем законодательстве УК предусмотрена 316 статья "Жестокое обращение с животными". Согласно данной статье, жестокое обращение, повлекшее гибель или увечья, если деяние совершено из хулиганских побуждений, наказывается штрафом 120 МРП или арестом на 30 суток.

В другой части этой статьи, если такое деяние совершено группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, то наказывается штрафом 200 МРП, общественными работами до 200 часов или арестом на 50 суток.

Сейчас мы предлагаем следующее. Мы эту статью делим на три части. Если жестокое обращение повлекло увечья – санкции будут 120 МРП или общественные работы в этом же размере, или арест на 30 суток. Если жестокое обращение повлекло гибель животного, то штраф увеличится до 200 МРП, общественные работы в этом же объеме или арест на 50 суток, – объяснила Шалабекова.

Также она добавила, что в случае, если убийство животного совершено группой лиц по предварительному сговору с участием малолетних в отношении нескольких животных с публичной демонстрацией, то штраф 1000 МРП и ограничение свободы до одного года.

Если человек, совершивший такой поступок, должностное лицо, то он не сможет заниматься своей деятельностью сроком до двух лет, – уточнила вице-министр.

По ее словам, при разработке законопроекта исходили из мнения, что наказание должно быть адекватно содеянному.

Мы исходили из того, чтобы наказание было адекватным от сделанного деяния. Были споры. В другом варианте законопроекта было наказание до 5 000 МРП. Но должна быть адекватность, поэтому пришли к выводу совместно с зоозащитными организациями, что это должно быть 1000 МРП и лишение свободы до одного года, – заключила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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