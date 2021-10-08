Назначен заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи

До назначения занимал должность руководителя Управление анализа и оценки взаимодействия государства и общества Департамента развития коммуникаций государства и общества.

Заместителем председателя Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК назначен Жунусов Дамир Даулетович, сообщает zakon.kz.

Дамир Жунусов родился 18 февраля 1989 года в селе Дауан Южно-Казахстанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова (2010) по специальнсоти "Бакалавр химии", Шымкентский социально-педагогический университет (2012, бакалавр государственного и местного управления). Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова (2015, магистр учета и аудита).

В разные годы работал в молодежных организациях. Работал проектным менеджером Центра поддержки гражданских инициатив Министерства по делам религии и гражданского общества РК.

Был заместителем директора ГКУ "Молодежный центр" Управления по вопросам молодежной политики Южно-Казахстанской области, руководителем отдела информационной политики и мониторинга СМИ Управления внутренней политики Южно-Казахстанской и Туркестанской области, заместителем руководителя Управления внутренней политики Туркестанской области, руководителем Управления общественного развития Туркестанской области.

До назначения занимал должность руководителя Управление анализа и оценки взаимодействия государства и общества Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР РК (с сентября 2021 года).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!