Трогать животных могут запретить в контактных зоопарках Казахстана

В зоопарках Казахстана предлагают улучшить условия содержания животных.

В контактных зоопарках Казахстана могут запретить трогать животных. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая, что эти животные, которые используются в культурно-зрелищных целях, будет выработан порядок содержания этих животных в таких местах. Цель - выработать стандарты, предписанные для содержания животных с обеспечением санитарно-гигиенического условия, ветеринарного и условия для их нормальной жизнедеятельности, - сообщила она на брифинге в СЦК.

В настоящее время, по ее словам, в Казахстане три государственных зоопарка, четыре государственных цирка и зарегистрировано 10 контактных зоопарков.

Вице-министр добавила, что в документе будут утверждены правила и условия для улучшения содержания животных.

Содержание будет лучше. У них будут определены те клетки, в которых они будут содержаться, чтобы позволили нормально существовать, а также используемый инвентарь должен быть не травмирующий. Поэтому все будет нацелено на то, чтобы животные были максимально защищены и их жизни ничего не угрожало. По контактным зоопаркам, наверное, не разрешат трогать животных. Будут определены требования клеток и чтобы это было безопасно для людей и животных, - объяснила Шалабекова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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