В Казахстане запретят есть кошек и собак - Шалабекова

Вице-министр Шалабекова рассказала о разработке перечня домашних питомцев, которых запретят употреблять в пищу.

В Казахстане введут запрет на употребление мяса домашних животных, заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает корреспондент zakon.kz.

У нас разработан проект перечня, в который входят все традиционные питомцы, которые содержатся в домах. Это - собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев, - сказала Алия Шалабекова на брифинге в СЦК.

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Употребление в пищу домашних животных повлечет за собой уголовную ответственность, утверждает вице-министр.

Это будет гибель, это будет жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного, это уголовная ответственность, - подчеркнула Шалабекова.

Эта норма, по словам вице-министра, содержится в новом законе "Об ответственном обращении с животными". Однако, в данном законопроекте такой нормы нет. При этом, подобные решения ранее принимались региональными маслихатами, а уголовное наказание за жестокое обращение с животными уже предусмотрено в законодательстве.

Алия Шалабекова также привела в пример случай, когда человек забирал собак из приюта, а потом их ел. По новому закону приюты смогут регулярно проверять, в каких условиях живет собака. Что касается питомцев, которые были куплены или подарены, то здесь некая ответственность будет возложена на соседей.

Ранее в Минэкологии сообщили, что теперь всех домашних питомцев нужно будет чипировать. Если этого не сделать, то придется платить штраф.

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Кроме того, не планируется закрывать дельфинарии. В Минэкологии решили дать возможность этому бизнесу работать.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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