Тепло вернется в Казахстан в выходные

Потепление до 20 градусов ожидается в Казахстане в выходные.

Прогноз погоды на 9-11 октября предоставили казахстанские синоптики, согласно которому тепло придет на запад и север страны, сообщает zakon.kz.

Мощный антициклон, который словно огромным куполом накрыл европейскую часть России, обусловил погоду без осадков и вынос теплого воздуха на запад и северо-запад страны. Столбики термометров в этих регионах в дневное время повысятся до +15+20 градусов. Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием поля низкого давления и связанных с ним атмосферных фронтов, с которыми пройдут осадки в виде дождя и снега, в южных регионах - с выпадением града и усилением ветра. На севере, востоке, в центре и юге страны в ночные и утренние часы ожидается туман. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, на севере, в центре и на востоке республики ожидается понижение температуры воздуха днем от +7+15 тепла до 0+7 тепла, в южных регионах +3+8 тепла, в горных районах - 3 мороза, днем - 10+15 тепла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!