В Казахстане утвердили правила маркировки обуви

Оборот и вывод из оборота остатков обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 апреля 2022 года.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК приказом от 30 сентября утвердил Правила маркировки и прослеживаемости контрольными (идентификационными) знаками обувных товаров, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, производители осуществляют маркировку обувных товаров, произведенных на территории Казахстана средствами идентификации до первичной возмездной или безвозмездной передачи товара новому собственнику или иному лицу.

Импортер обеспечивает маркировку обувных товаров, произведенных за пределами территории РК, до ввоза на территорию республики или до помещения обувных товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Комиссионер обеспечивает маркировку обувных товаров, принимаемых на реализацию от физических лиц в рамках договоров комиссии, заключенных в соответствии с главой 43 Гражданского кодекса РК.

В случае утраты или повреждения средств идентификации обувных товаров участник оборота обувных товаров обеспечивает маркировку ранее маркированных обувных товаров (перемаркировку), поставляемых (реализуемых) в рамках сделок купли-продажи, в том числе предлагаемых к реализации (продаже) после их возврата потребителем, а также в рамках договоров комиссии/поручения, - говорится в документе.

Маркировка остатков обувных товаров осуществляется участником оборота - текущим владельцем таких обувных товаров до 1 ноября 2022 года.

Регистрация обувных товаров в ИС МПТ осуществляется:

при производстве обувных товаров на территории Казахстана производителем (включая обувные товары, производимые в рамках контрактного производства);

при производстве обувных товаров за пределами территории РК - импортером (до ввоза на территорию РК);

А также в процессе оборота обувных товаров при:

получении обувных товаров от физических лиц в рамках договоров поручения или комиссии, заключенных в соответствии с главами 41 и 43 Гражданского кодекса РК;

возврате обувных товаров возврате обувных товаров потребителем при отсутствии нанесенного на них средства идентификации (повторная маркировка товаров, выведенных из оборота) - организацией розничной торговли;

замене средств идентификации по причине их утраты, повреждения или уничтожения (повторная маркировка товаров без вывода товаров из оборота) - участником оборота обувных товаров, осуществляющим ввод данных обувных товаров в оборот;

возврате обувных товаров, выведенных ранее из оборота участником оборота товаров по причинам, не связанным с их реализацией (продажей), в случае отсутствия нанесенного на них средства идентификации - участником оборота обувных товаров, осуществляющим ввод данных обувных товаров в оборот;

наличии немаркированных остатков обувных товаров на момент введения обязательной маркировки - участником оборота обувных товаров, осуществляющим оборот и (или) вывод из оборота данных обувных товаров.

Для регистрации обувных товаров в ИС МПТ участник оборота указывает следующие сведения:

ИИН или БИН заявителя; код товара (GTIN); сведения об изготовителе товара; код ТН ВЭД ЕАЭС; вид обуви; полное наименование товара; сведения о товаре (бренд, цвет, размер обуви, модель, вид материала верха обуви, вид материала низа обуви, фотографии обувных товаров).

При этом регистрация сведений об обувных товарах невозможна в следующих случаях:

обувной товар с таким кодом товара (GTIN) уже зарегистрирован в ИС МПТ;

код товара (GTIN) по данным информационного ресурса GS1 -Kazakhstan не подлежит использованию участником оборота;

код товара (GTIN) по данным информационного ресурса GS1 не существует.

По результатам регистрации обувных товаров Оператор в течение трех рабочих дней со дня ввода в ИС ПМТ сведений об обувных товарах включает представленные сведения в реестр товаров ИС МПТ и направляет участнику оборота обувных товаров информацию о регистрации товаров.

Согласно правилам нанесение средств идентификации на обувные товары, или на потребительские упаковки обувных товаров, или на товарные ярлыки обувных товаров в случаях производства, оборота и возврата обувных товаров на территории РК осуществляется в местах производства или хранения таких товаров, а в случае ввоза - до фактического пересечения государственной границы РК, до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Средство идентификации наносится методом, не допускающим его отделения от обувного товара, потребительской упаковки обувного товара, или товарного ярлыка обувного товара без повреждения и перекрытия другой информацией. При этом средство идентификации располагается, не нарушая целостность информации, нанесенной на обувные товары, потребительские упаковки обувных товаров, или товарные ярлыки обувных товаров, - говорится в документе.

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Вводом маркированных обувных товаров в оборот на территории РК является:

при производстве обувных товаров на территории Республики Казахстан - первичная возмездная или безвозмездная передача обувных товаров от производителя новому собственнику либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает их доступными для распространения или использования;

при ввозе обувных товаров с территории государств - членов ЕАЭС, на территории которых не введена обязательная маркировка обувных товаров, а также до готовности государств членов ЕАЭС, на территории которых введена обязательная маркировка обувных товаров, к взаимному признанию кодов маркировки - принятие на учет ввезенного обувного товара по результатам направления в ИС МПТ сведений о подтверждении кодов идентификации, заявленных импортером при внесении в ИС МПТ сведений о ввозе обувных товаров в Республику Казахстан с территорий государств - членов ЕАЭС;

при ввозе обувных товаров с территории государств - членов ЕАЭС, на территории которых введена обязательная маркировка обувных товаров (после готовности государств членов ЕАЭС к взаимному признанию кодов маркировки) - принятие на учет ввезенных обувных товаров по результатам направления в ИС МПТ сведений о приемке кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на принятый товар, и сведения о которых переданы Оператором национального компонента информационной системы маркировки товаров государства - члена ЕАЭС в ИС МПТ;

при ввозе обувных товаров с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, - выпуск обувных товаров таможенными органами для внутреннего потребления по результатам внесения в ИС МПТ сведений о ввозе обувных товаров в РК с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС;

при комиссионной торговле обувными товарами, полученными от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на основании заключенных с этими физическими лицами договоров комиссии/поручения - нанесение средств идентификации на обувные товары или потребительские упаковки обувных товаров, или на товарные ярлыки обувных товаров с целью их последующей реализации;

при маркировке остатков обувных товаров, подлежащих маркировке - нанесение средств идентификации на обувные товары или потребительские упаковки, или на товарные ярлыки обувных товаров с целью отчуждения новому собственнику или для последующей реализации, которая делает их доступными для распространения или использования.

Оборот и вывод из оборота остатков обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 апреля 2022 года.

До 1 ноября 2022 года участник оборота товаров осуществляет хранение и транспортировку, а также осуществляет маркировку остатков обувных товаров, используемых в обороте и выводе из оборота на территории РК.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

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Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования 7 октября).

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