Кто чаще всего повторно заражается коронавирусом в Алматы

Повторно заражаются коронавирусом чаще всего невакцинированные жители Алматы - врач.

Иммунитет к коронавирусу у переболевших остается нестойким, и невакцинированные могут быстро подхватить инфекцию повторно. Об этом сообщила главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева, передает zakon.kz.

Кроме того, повторному заражению способствует появление новых вариантов вируса, небрежное отношение переболевших к собственной безопасности, слабо выраженный иммунный ответ при первичном заражении, недостаточное количество IgG-антител после выздоровления.

Врачи все еще имеют мало данных о COVID-19. Практически нет информации о том, насколько длительным является иммунитет, приобретенный человеком, который ранее переболел. Неизвестно, много ли пациентов ввиду индивидуальных особенностей организма не приобретают иммунной защиты и рискуют переболеть заново. Поэтому точно ответить на вопрос, можно ли заболеть повторно коронавирусом имея антитела, довольно сложно, так как возбудитель COVID-19 на сегодняшний день остается малоизученным. Фарида Агибаева

При этом ранее в Управлении общественного здоровья Алматы сообщали, что среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме. Случаи повторного заражения не массовые, так как второй раз заболевают далеко не все.

По мнению экспертов и вирусологов США, как рассказала главврач, имеется три группы пациентов, которые побороли COVID-19: сильная, слабая и средняя.

Первая группа - сильная, и к ней относятся все переболевшие новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. По мнению ученых, их иммунитет лучше остальных будет бороться с SARS-CoV-2 в случае последующего заражения. Считается, что человек с таким иммунитетом маловероятно может заболеть COVID-19 повторно.

Вторая группа - слабая. В эту группу определили пациентов, которые тяжело перенесли Фарида Агибаева, но у них антитела к вирусу не выработались. В этом случае человек справится с болезнью, но клетки организма "не запомнят" этого, антитела к новой инфекции не появятся и в случае повторного заражения не смогут помочь с уничтожением COVID-19. Фарида Агибаева

К третьей группе, по ее словам, относятся все переболевшие, чьи организмы все-таки справились с выработкой антител, но их образовалось слишком мало. Исчезнуть они могут в течение месяца, соответственно, люди подвержены инфекции.

Заболеет ли пациент еще раз или нет, будет зависеть от состояния иммунитета в момент встречи с инфекцией. Фарида Агибаева

По мнению врача, всем алматинцам, в том числе и переболевшим коронавирусом, нужно соблюдать профилактические меры - носить маски, соблюдать дистанцию.

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