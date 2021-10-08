Об этом заявили в МИД России.

Россия поможет Таджикистану при обострении ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания. Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана, его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей, - заявила Захарова.

Она заверила, что 201-ая российская военная база "оснащена всем необходимым для оказания содействия правительству республики Таджикистан в случае обострения обстановки".

Отношения между Таджикистаном и Афганистаном обострились в конце сентября. 23 сентября глава Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе очередной сессии Генассамблеи ООН призвал талибов к проведению в стране выборов и сформированию действительно инклюзивного правительства, куда войдут представители различных политических движений и взглядов, этносов и народностей, проживающих в Афганистане.

Талибан (запрещенная в Казахстане террористическая организация) обвинил Таджикистан во вмешательстве в их дела и заявил о готовности захватить Таджикистан.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Власть в Афганистане перешла талибам.

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