Аким записал видео с извинениями пенсионерки - возбуждено дело

Ранее пенсионерке из села Егиндыбулак Баянаульского района пришлось извиняться на камеру за снятое ею фото и видео снежных сугробов.

В Павлодарской области в отношении сельского акима, записавшего видео с извинениями пенсионерки, возбуждено дисциплинарное дело, сообщает zakon.kz.

По данному факту в настоящее время Департаментом по делам государственной службы по Павлодарской области возбуждено дисциплинарное дело, в рамках которого будет проведено служебное расследование. По итогам служебного расследования, если вина ответственного лица подтвердится, будет принято решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Дело возбуждено в отношении акима Кундыкольского сельского округа Самата Ибраева. пресс-секретарь ДДГС по Павлодарской области Айнур Садвокасова

Ранее пенсионерке из села Егиндыбулак Баянаульского района пришлось извиняться на камеру за снятые ею фото и видео снежных сугробов.

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Произошедшее прокомментировал аким Баянаульского района Канат Каримов, который отметил, что это "некрасивая ситуация". По его словам, акимам сельских округов было дано поручение следить за ситуацией.

К сожалению, один из них сработал не так, как нужно. Я уже попросил извинения у бабушки, переговорил с ее мужем, - уточнил он.

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