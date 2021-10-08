Прожиточный минимум мальчиков и девочек сравнили в Казахстане

Так, у мальчиков 30,5% больше, чем у девочек того же возраста.

Прожиточный минимум мальчиков-подростков более чем на 30% превышает показатель для девочек. При этом помимо продовольственной части юношам полагается симметрично больше средств на непродовольственные товары и услуги, сообщает zakon.kz.

В целом величина прожиточного минимума в сентябре текущего года составила 40,2 тыс. тенге в среднем на душу населения. Из них 22,1 тыс. тенге — это стоимость продовольственной корзины и 18,1 тыс. тенге — стоимость непродовольственных товаров и услуг (показатель считается, как фиксированная доля расходов на непродовольственные товары и услуги в размере 45% к стоимости минимальной потребительской корзины, то есть напрямую зависит от продовольственной корзины), сообщает ranking.kz.

Как отмечается, к предыдущему месяцу величина прожиточного минимума сократилась на 1,3%, при этом по сравнению с сентябрем 2020 года — выросла на 12,7%. С начала года величина прожиточного минимума сократилась на 2,3%.

Из регионов самая высокая величина прожиточного минимума традиционно наблюдается в Мангистауской области — 47,4 тыс. тенге в среднем на душу населения. Следом идут Нур-Султан (44,1 тыс. тг) и Алматы (43,7 тыс. тг).

При этом самый высокий рост величины прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом был отмечен в Павлодарской области — на 21,7%. Заметный рост также зафиксирован в Жамбылской (+17,1%) и Западно-Казахстанской (+15,8%) областях.

По данным аналитиков, из социально-демографических групп самая низкая величина прожиточного минимума у детей до 13 лет: 35,3 тыс. тенге. Самая высокая — у мальчиков-подростков в возрасте 14–17 лет: 50,1 тыс. тенге, при этом это сразу на 30,5% больше, чем у девочек того же возраста, для которых величина прожиточного минимума составила в сентябре текущего года всего 38,4 тыс. тенге.

Величина прожиточного минимума у мужчин трудоспособного возраста старше 18 лет также намного выше, чем у женщин — 43,7 тыс. против 37,5 тыс. тенге.

Для пенсионеров и пожилых людей прожиточный минимум составил 37,2 тыс. тенге.

Напомним при этом: прожиточный минимум — не просто абстрактные цифры, это индикатор, от которого напрямую зависит размер сразу нескольких видов соцподдержки населения.

Напомним, прожиточный минимум применяется ежегодно для оценки уровня жизни населения и определения направлений социальной политики и осуществления мер по социальной поддержке населения.

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