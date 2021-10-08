Также малыш встретился с футболистами.

Маленькому Ахмаду три года, у него ДЦП. Его мечтой было посетить футбольный матч и поиграть в футбол. Для исполнения мечты маленького героя Фонд "Menin Armanym" при Конгрессе молодежи Казахстана организовал небольшой футбольный матч с детьми его возраста и волонтерами, сообщает zakon.kz.

Также малыш встретился с футболистами, побывал в раздевалке игроков, где ему подарили именную футболку.

Но самой большой неожиданностью и радостью для ребенка стало приглашение его на поле для официального открытия матча.

В этот день маленький герой светился от счастья, играл в футбол, побывал болельщиком, наблюдая с первых рядов трибуны.

По словам организаторов, Фонд пытается разнообразить серые дни, которые дети проводят в стенах квартир, больниц, специализированных учреждений, и привнести в их жизнь, немного радости и счастья.

В Казахстане насчитываются десятки тысяч тяжелобольных, неизлечимо больных детей. Бывает, что заболевания оставили ребенку считанные годы, и даже месяцы. Идея благотворительного проекта заключается в том, чтобы мечты таких детей обязательно осуществились при их жизни. Наш Фонд не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение. Мы воплощаем в жизнь самые заветные мечты детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, - рассказал исполнительный директор фонда Шамиль Ванкеев.

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