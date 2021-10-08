Об инфляционных ожиданиях казахстанцев рассказали в Нацбанке

Потребительские настроения в сентябре улучшились практически по всем компонентам - Нацбанк.

Об инфляционных ожиданиях населения в сентябре 2021 года рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Денис Чернявский, сообщает zakon.kz.

По его словам, количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в сентябре 2021 года составила 9%.

Оценки инфляции населением остаются повышенными, однако наблюдается постепенное снижение с максимальных значений, которые наблюдались в июле-августе 2021 года. В частности, доля респондентов, ожидающих ускорения и сохранения текущих темпов инфляции, снизилась до 59% (в августе – 61,5%). Большинство опрошенных отметили рост цен на продукты питания (85%). В структуре товаров респонденты отметили быстрый рост цен на мясо и птицу, хлебобулочные изделия, стройматериалы, одежду и обувь, товары для детей. Денис Чернявский

Он отметил, что потребительские настроения в сентябре улучшились практически по всем компонентам.

Готовность населения к крупным покупкам продолжила повышаться, достигнув значений начала 2020 года. Краткосрочные и долгосрочные ожидания по развитию экономики также улучшились на фоне смягчения ограничительных мер и спада заболеваемости коронавирусом, - резюмировал он.

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