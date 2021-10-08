Учителя не поделили часы - скандальное видео распространяют в Казнете

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Ссора педагогов переросла в драку.
В Казнете распространяется видео с ссорой учителей в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
Как отмечается в публикации издания "Отырар", случай произошел в одной из школ Шардаринского района.
Как выяснилось, заместитель по учебной части и преподаватель английского языка поссорились из-за часовой нагрузки.
Директор школы-гимназии собрал педколлектив, чтобы помирить преподавателей. Однако вместо мира разразился скандал, который перерос в драку. Учителей пришлось разнимать и вызвать полицию.
Я убью тебя вместе со всей семьей. Я сожгу тебя, устала я от тебя, - заявила одна из участниц конфликта.
В полиции области уточнили, что факт зарегистрирован.
Полицейскими проводится всестороннее расследование. По итогам расследования выяснятся все обстоятельства, - заключили в ведомстве.
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