Стало известно, где пройдет "Евровидение-2022"

В числе претендентов было еще четыре города, в том числе Милан и Римини.

В 2022 году музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет на северо-западе Италии в Турине, передает zakon.kz.

В городе есть подходящее помещение для проведения "Евровидения".

Мероприятие может пройти на одной из трех площадок, которые вмещают от 8,5 тыс. до 12 тыс. зрителей, – отмечается на официальном сайте "Евровидения".

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На неделе "Евровидения" будет три шоу: 1 полуфинал, 2 полуфинал и гранд-финал.

Полуфинал 1: 10 мая 2022 года.Полуфинал 2: 12 мая 2022 года.Гранд-финал: 14 мая 2022 года.

На проведение конкурса также претендовали Болонья, Милан, Пезаро и Римини.

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Победителем международного конкурса "Евровидение-2021" стала итальянская рок-группа Maneskin. Всего в конкурсе участвовали 26 стран.

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