Директор экс-участницы "Тату" найден мертвым

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

Умер концертный директор Евгений Шампоров. Его нашли мертвым в собственной квартире, передает zakon.kz.

От нас ушел Женя…… Евгений Шампоров. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, - написала 5 октября в VK его сестра Светлана Шампорова.

Он работал с экс-солисткой группы "Тату" Леной Катиной, группой "Челси" и другими исполнителями.

По информации Комсомольская правда, последний раз продюсер разговаривал с родственниками и коллегами 1 октября поздно вечером. Позже Евгений не выходил на связь. 4 октября к нему на съемную квартиру в Волковом переулке отправились сестра с его коллегой. Дверь Евгений не открыл, на место вызвали полицию и вскрыли дверь. Он находился на кухне на полу без признаков жизни. При этом в квартире был беспорядок, валялись многочисленные бутылки из-под спиртных напитков.

По предварительным данным полиции, тело Шампорова пролежало в квартире 2-3 дня.

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