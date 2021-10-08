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Вопросы по налогам можно будет задавать на WhatsApp КГД

Фото: pixabay.com 8 октября 2021, 17:10

Вопросы можно отправлять в будние дни с 9 до 18.30.

С 11 октября 2021 года контакт-центр Комитета государственных доходов МФ РК запускает консультирование по номеру WhatsApp, сообщает zakon.kz.

Наряду с приемом обращений по единому номеру 1414 (добавочный номер 3) также осуществляет консультирование по налоговым обязательствам физических лиц по WhatsApp номеру 8 707 550 1056. Комитет госдоходов

Вопросы можно отправлять в будние дни с 9 до 18.30.

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