В Алматы ведется строительство 17 корпусов к действующим школам

Как в Алматы борются с не достающими местами в школах.

В рамках реализации Послания президента Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" Управлением образования Алматы ведется планомерная работа, отметил заместитель главы ведомства, передает zakon.kz.

По словам Кайрата Жуманова, чтобы снизить дефицит учебных мест и расширения сети организации образования, на данный момент ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест. Пять из них находятся в Алатауском районе, две в Наурызбайском и одна в Турксибском. Три школы (две в Алатауском и одна в Наурызбайском районах) будут достроены до конца текущего года.

В городе ведется строительство 17 новых корпусов к действующим школам на 8263 ученических места, которые будут запущены до конца ноября. Три новых корпуса были запущены до начала учебного года, шесть - в сентябре на 4150 мест, - уточнил заместитель главы Управления образования.

Таким образом, до конца текущего года в эксплуатацию планируют запустить более 116 тысяч учебных мест.

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