В Афганистане при взрыве в мечети погибли около 100 человек

Взрыв произошел во время пятничной молитвы.

В провинции Кундуз на севере Афганистана произошел мощный взрыв в шиитской мечети Сеид-Абад, сообщает zakon.kz.

Погибли порядка 100 человек, десятки получили ранения.

Взрыв произошел во время пятничной молитвы.

Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения, - говорится в публикации издания "ТАСС".

Сообщение о взрыве подтвердил представитель радикального движения "Талибан"* и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

Стоит отметить, что это первый взрыв в регионе после того, как он перешел 8 августа под контроль талибов.

* - организация запрещена в Казахстане

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