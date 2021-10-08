Казахстан намерен удвоить долю ВИЭ в 2023 году

Казахстан принял целый ряд структурных мер.

На заседании совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода Казахстана к низкоуглеродной экономике, сообщает zakon.kz.

Глава правительства отметил, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики.

В реализацию Парижского соглашения РК к 2030 году правительство таргетирует сокращение выбросов парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад по снижению выбросов (ОНУВ) и разработал соответствующую Дорожную карту на 2022-2025 годы.

Правительство также принимает практические меры для реализации объявленной Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, которая будет представлена в ноябре в Глазго на конференции ООН по изменению климата. Документ предусматривает меры по повышению энергетической эффективности экономики РК, электрификации и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии, - сказал Мамин.

Премьер-министр отметил, что правительство намерено удвоить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии до 6% уже в 2023 году, а не в 2025 году, как планировалось ранее.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд структурных мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики. В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт.

Объем инвестиций превысил $510 млн. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд, - говорится на сайте главы правительства.

В настоящее время в Казахстане действуют 124 объекта ВИЭ установленной мощностью 1922 МВт: 31 ветровая электростанция, 48 солнечных электростанций, 40 гидроэлектростанций, 5 биоэлектростанций.

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