Иностранец пытался проникнуть в колонию Карагандинской области

Сотрудники учреждения колонии Карагандинской области пресекли факт незаконного проникновения на территорию учреждения.

На краткосрочное свидание с одним из осужденных учреждения АК-159/5 прибыл мужчина. Представившись его знакомым, он попытался войти на территорию режимного объекта с поддельным статусом в “Ashyq” и без регистрации, сообщает zakon.kz.

На сайте Polisia.kz. сказано, что с целью соблюдения карантинных мер сотрудники учреждения ознакомили мужчину с правилами прохождения на территорию колонии, предложив пройти мобильное приложение “Ashyq”, где он предъявил результат QR-кода с зеленым статусом, который говорит об его вакцинировании и безопасности.

Сотрудники учреждения и контролер Национальной гвардии сверили электронные данные, где было выявлено, что зеленого статуса он не имеет и воспользовался поддельным короткометражным видео. Настоящий статус мужчины оказался синим. При оформлении последующей документации и проверке паспортных данных было выяснено, что мужчина является иностранцем и находится на территории РК без своевременной регистрации.

Информация незамедлительно была передана в отдел миграционной полиции УП Абайского района, где сотрудниками миграции был подтвержден факт отсутствия регистрации иностранца. По данному факту в отношении мужчины составлен административный материал по статье 517 части 2 КРК об АП “Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Республики Казахстан”. За нарушение мужчине грозит штраф в размере 15 МРП, либо административное выдворение за пределы республики, – сообщил начальник учреждения АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области Игорь Бендерский.

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