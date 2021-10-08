В Казахстане ведется большая работа с лицами, подверженными радикальной идеологии

Комплекс действенных мер направлен на формирование стойкого иммунитета у населения к деструктивной идеологии.

В Казахстане уделяется большое внимание реабилитации, дерадикализации и ресоциализации лиц, подверженных идеологии деструктивных религиозных течений, сообщает zakon.kz.

И это не пустой звук, это целая общегосударственная система противодействия идеологии религиозного экстремизма и нейтрализации деятельности деструктивных религиозных течений, которая была заложена в Концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы.

Для ее реализации Министерством информации и общественного согласия был принят комплекс мер, в том числе создание и обеспечение деятельности центров по реабилитации, дерадикализации и ресоциализации лиц, подверженных радикализму.

На сегодня такие центры функционируют в форме общественных объединений в городах Актобе, Атырау, Кокшетау, Караганде и других, а также республиканский реабилитационный центр "Акниет", филиалы которого есть в Нур-Султане, Алматы, Жезказгане, Актобе, Атырау, Актау и др.

Со стороны государства этим центрам в полной мере оказывается консультативно-методическая и информационная поддержка, а жертвам различных деструктивных течений - психологическая реабилитация. К примеру, в регионы разработаны и направлены такие материалы, как сборник контраргументов авторитетных международных и отечественных теологов на основные принципы деструктивных религиозных течений (вопросы и ответы), методика работы, критерии категорирования специалистов в сфере реабилитации приверженцев деструктивной и радикальной религиозной идеологии исламского толка.

Кроме того, по согласованию с министерством изданы соответствующие методические пособия и рекомендации под авторством Сабдина и Таджибаева и т.д.

Также министерством совместно с местными исполнительными органами организована информационно-разъяснительная и реабилитационная работа среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы из числа приверженцев деструктивных религиозных течений. В рамках этой работы в зонах организованы тысячи встреч с охватом десятков тысяч человек, ну а главное, дерадикализированы сотни человек.

С теми, кто желает получить теологическое образование за рубежом, также проводится разъяснительная работа. Например, по итогам 2019 года количество граждан, обучающихся в зарубежных теологических учебных заведениях, составило более 230 человек, а в результате разъяснительной работы возвратились 79 студентов, отказались от своего намерения 69 человек.

Чтобы снизить отток молодежи за рубеж для получения теологического образования, в Казахстане создали все необходимые условия для доступа к высшему образованию у себя в стране. Так, Министерством образования и науки на последние два учебных года были выделены 580 государственных образовательных грантов.

Также большая информационно-разъяснительная работа (ИРГ) по профилактике конфликтов на религиозной почве проводится среди населения, в том числе контрпропагандистские мероприятия по ограждению населения от идеологии деструктивных религиозных течений с привлечением представителей религиозных объединений.

И что немаловажно, в популярных социальных сетях и мобильных приложениях постоянно размещаются статьи, аудио и видеоматериалы, направленные на формирование стойкого иммунитета к радикальной идеологии.

Органы прокуратуры с привлечением заинтересованных государственных органов выявляют материалы, содержащие пропаганду идей религиозного экстремизма и терроризма, в т.ч. сети интернет. Многие из них признаны судом экстремистскими или террористическими, по принятым мерам блокируются ссылки на интернет-ресурсы.

К примеру, по заявлению прокурора г. Уральска решением суда информационные материалы под названиями "Саид Бурятский - Талбис. Часть 1", "Саид Бурятский – Талбис. Иблис. 6", "Саид Бурятский – Талбис. Иблис.12" признаны террористическими и запрещены на территории нашей страны.

Это только часть той большой работы, которая проводится в Казахстане для реабилитации и дерадикализации последователей деструктивных религиозных течений.

Стоить напомнить, в сентябре этого года казахстанские государственные органы в онлайн формате обсудили с посольством США в РК вопросы прав человека. Председательствовала на заседании вице-министр юстиции Акерке Ахметова, в осуждениях приняли участие заместитель председателя комитета по делам религий Бауыржан Бакиров, заместитель председателя комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Дулат Жекебаев, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Талгат Калиев, представители правоохранительных органов, а также ответственные сотрудники посольства США в РК.

Одним из вопросов повестки дня было состояние реабилитационных и реинтеграционных мер возвращенных граждан в рамках операций "Жусан" и "Русафа". Как известно, гуманитарная операция "Жусан" по возвращению наших граждан из зон террористической активности началась в 2019 году. По итогам операции в Казахстан в общей сложности репатриировано более 700 граждан, большую часть из которых составляют женщины и дети, ставшие жертвами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории Казахстана судебным решением). Эти женщины в свое время уехали в зону боевых действий вслед за своими мужьями, обещавшими им там райскую жизнь, но это оказалось обманом.

Следует отметить, что на территории Республики Казахстан запрещена деятельность ряда террористических и экстремистских организаций. В настоящее время в национальный перечень запрещенных в Казахстане террористических и экстремистских структур включены следующие зарубежные организации:

- "Аль-Каида"

- "Исламское движение Восточного Туркестана"

- "Исламское движение Узбекистана"

- "Курдский Народный конгресс" ("Конгра-Гел")

- "Асбат аль-Ансар"

- "Братья-мусульмане"

- Движение "Талибан"

- "Боз гурд"

- "Жамаат моджахедов Центральной Азии"

- "Лашкар-е-Тайба"

- "Общество социальных реформ"

- Организация "Хизб-ут-Тахрир"

- "АУМ Синрикё"

- "Организация освобождения Восточного Туркестана"

- "Исламская партия Туркестана"

- "Алля-Аят"

- "Ата жолы"

- "Джунд-аль-Халифат"

- РОО "Сенім. Білім. Өмір"

- "Таблиги джамагат"

- "Ат-такфируаль-хиджра"

- "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, ИГ)

- "Фронт ан-Нусра".

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